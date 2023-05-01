«Мразь, обманувшая всю страну»: Отар Кушанашвили высказал все, что думает о Блиновской

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 789

Отар Кушанашвили жестко рассказал, что думает о Елене Блиновской

«Мразь, обманувшая всю страну»: Отар Кушанашвили высказал все, что думает о Блиновской

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Задержание Елены Блиновской

Российский журналист жестко прошелся по марафонщице и заявил что не понимает, как люди верят инфоцыганам.

Блогер Елена Блиновская оказалась должна налоговой более 900 миллионов рублей. Марафонщица пыталась сбежать из страны, но была задержана и сейчас находиться под домашним арестом. Эта ситуация вызвала большой общественный резонанс. Многие знаменитости высказались по этому поводу. И журналист Отар Кушанашвили не остался в стороне.

Мужчина уверен, что Блиновская сможет избежать наказания. Журналист в эфире авторского шоу выразил недоумение, заявив, что не понимает, как можно отдать свои кровные деньги мошеннице, которая даже не может грамотно построить предложения.

«Люди верят в то, что в конце радуги их ждет сундучок с золотыми монетами. Но он оборачивается сундуком, доверху набитым гнилыми червячками. Мразь, обманувшая всю страну, миллионы людей, может откупиться», — заявил Отар Кушанашвили.

Блиновская уже не первая «инфоцыганка», за которой пришла полиция. Ранее обвинения предъявили блогеру Лерчек.

Валерия Чекалина недоплатила в казну значительно меньше, но сумма все равно впечатляющая. Лерчек должна налоговой 300 миллионов рублей. Кушанашвили сказал, что эти блогеры обманывает своих подписчиков продавая воздух.

Отар сообщил, что он задал вопрос в своем Telegram-канале. Он спросил у подписчиков сочувствует ли кто-то из них Блиновской. Журналист рассказал, что никто из его фоловеров не испытывает сожаления к «инфоцыганке».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что друзья Блиновской отвернулись от нее.

Тема:
Задержание Елены Блиновской
1 мая
Удаляют совместные фото: после ареста Блиновской от нее отвернулись друзья
1 мая
Блиновскую могут арестовать из-за активности кураторов ее марафонов в соцсетях
30 апр
«Святых людей нет»: Ксения Бородина прокомментировала арест Блиновской
30 апр
Владения по всей России: муж Блиновской оказался сказочно богат
30 апр
История Елены Блиновской: как бухгалтер из Ярославля стала «королевой инфоцыган»
29 апр
Компенсируют ущерб? Россия попросила ОАЭ проверить имущество Блиновской
29 апр
Конец марафонам желаний: главные скандалы Елены Блиновской
29 апр
Тетя Блиновской осудила ее за неуплату налогов: «Вообще не понимаю этого»
29 апр
Хитрецы на «упрощенке», или Что такое «дробление» бизнеса — ответ адвоката Жорина
28 апр
Ухмылялась, потягивалась и подглядывала: поведение Блиновской в суде вызвало вопросы
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
80.51
-1.05 88.37
-1.83
Самый прибыльный день: когда делать денежную стрижку в мае 2023

Последние новости

1:00
«Кончина близка»: в США предрекли будущее Зеленского
0:45
Стало известно об эвакуации посольством РФ более 200 человек из Судана
0:30
«Последний рывок»: группа Aerosmith анонсировала прощальный тур
0:10
«Знаю настоящую сущность»: Лолита публично призналась в любви Киркорову
23:53
«Солнышко, поздравляю»: Самбурская сообщила о рождении дочери
23:38
Мандарины лучше секса: Робби Уильямс признался в потере интереса к интимной близости

Сейчас читают

Алена Кравец сообщила, что звезды удаляют из соцсетей фото с Блиновской
Полковник Кнутов: Россия срывает наступление Украины упреждающими ударами
Хайп или талант? Доминик Джокер раскрыл секреты, которые помогают стать звездой
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео