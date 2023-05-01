«Мразь, обманувшая всю страну»: Отар Кушанашвили высказал все, что думает о Блиновской

Российский журналист жестко прошелся по марафонщице и заявил что не понимает, как люди верят инфоцыганам.

Блогер Елена Блиновская оказалась должна налоговой более 900 миллионов рублей. Марафонщица пыталась сбежать из страны, но была задержана и сейчас находиться под домашним арестом. Эта ситуация вызвала большой общественный резонанс. Многие знаменитости высказались по этому поводу. И журналист Отар Кушанашвили не остался в стороне.

Мужчина уверен, что Блиновская сможет избежать наказания. Журналист в эфире авторского шоу выразил недоумение, заявив, что не понимает, как можно отдать свои кровные деньги мошеннице, которая даже не может грамотно построить предложения.

«Люди верят в то, что в конце радуги их ждет сундучок с золотыми монетами. Но он оборачивается сундуком, доверху набитым гнилыми червячками. Мразь, обманувшая всю страну, миллионы людей, может откупиться», — заявил Отар Кушанашвили.

Блиновская уже не первая «инфоцыганка», за которой пришла полиция. Ранее обвинения предъявили блогеру Лерчек.

Валерия Чекалина недоплатила в казну значительно меньше, но сумма все равно впечатляющая. Лерчек должна налоговой 300 миллионов рублей. Кушанашвили сказал, что эти блогеры обманывает своих подписчиков продавая воздух.

Отар сообщил, что он задал вопрос в своем Telegram-канале. Он спросил у подписчиков сочувствует ли кто-то из них Блиновской. Журналист рассказал, что никто из его фоловеров не испытывает сожаления к «инфоцыганке».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что друзья Блиновской отвернулись от нее.