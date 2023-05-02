На Украине опровергли гибель генерал-майора теробороны Танцюры
Ранее в сети появилось видео уничтоженного бронеавтомобиля, где предположительно мог находиться высокопоставленный офицер.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoliy Cherkasov
ВСУ опровергли гибель командующего теробороной ВСУ Игоря Танцюры. Такой информацией поделились украинские СМИ со ссылкой на спикера командования сил территориальной обороны Дениса Зелинского.
Некоторое время назад в сети появилась информация, что артиллерийский расчет добровольческих подразделений уничтожил бронированную машину ВСУ. В ней мог находиться генерал-майор Танцюра.
Минобороны: ВС России сбили два украинских МиГ-29 и один Су-2 за сутки
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные показали заминированную шахту с хранилищем оружия ВСУ. Укрепления находятся под контролем ЧВК «Вагнер».
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