На Украине опровергли гибель генерал-майора теробороны Танцюры

ВСУ опровергли гибель командующего теробороной ВСУ Игоря Танцюры. Такой информацией поделились украинские СМИ со ссылкой на спикера командования сил территориальной обороны Дениса Зелинского.

Некоторое время назад в сети появилась информация, что артиллерийский расчет добровольческих подразделений уничтожил бронированную машину ВСУ. В ней мог находиться генерал-майор Танцюра.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные показали заминированную шахту с хранилищем оружия ВСУ. Укрепления находятся под контролем ЧВК «Вагнер».