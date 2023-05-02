Российские военные показали заминированную шахту с хранилищем оружия ВСУ

Корреспондент «Известий» Семен Еремин побывал в заминированной солевой шахте, где украинские боевики хранили оружие и обустроили оборонительные позиции против российских сил. Теперь подземные коммуникации находятся под контролем ЧВК «Вагнер».

Выработка находится на глубине 250 метров. Идея хранить здесь арсенал возникла еще во времена СССР — тогда не существовало видов оружия, способных пробить толщу земли и уничтожить склад на такой глубине.

«Внутри находится вооружение советского периода, потому что современное вооружение, если и было, то его вывезли еще до нашего прихода на данный объект», — рассказал один из бойцов.

При этом он показал ящики, в которых с прошлого века хранится стрелковое оружие — совершенно новое, что называется «в масле».

«Вот, пожалуйста, ДПМ — пулемет Дегтярева пехотный модернизированный. Калибр 7,62 на 54 — под стандартный винтовочный патрон», — продемонстрировал оружие боец.

В другом ящике обнаружились американские автоматы Томпсона, которые Советскому Союзу поставлялись по ленд-лизу в период Великой Отечественной войны.

Военный отметил, что боев непосредственно в этой шахте не было. Когда подразделения группы добрались до нее, здесь все было заминировано. В шахте до сих пор находятся ящики с тротилом — по 25 килограммов в каждом, в общей сложности 4,5 тонны.

Также журналистам показали склад оружия, которое было задействовано украинскими боевиками в боевых действиях и нуждалось в ремонте.

«Это все после боев. Оно сюда поступило с определенной части. Тут сказано, откуда поступило, какому бойцу принадлежало, а также какой имеет дефект», — пояснил «вагнеровец».

Сейчас бойцы группы продолжают исследовать взятые под контроль выработки. Они уже выяснили, что примерная протяженность подземных тоннелей — около четырех-пяти километров, а на территории находятся 28 складов. Военные восстановили в шахтах подачу электричества и готовятся к их полному разминированию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики усиленно обстреливают район соляных шахт под Соледаром, взятых под контроль группой «Вагнер» в начале этого года. Ранее там также были найдены запасы оружия и боеприпасов со времен СССР.