Российские военные показали заминированную шахту с хранилищем оружия ВСУ

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 096

Украинские боевики заложили для уничтожения подземного склада 4,5 тонны тротила, но не успели привести в действие «адскую машину».

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Корреспондент «Известий» Семен Еремин побывал в заминированной солевой шахте, где украинские боевики хранили оружие и обустроили оборонительные позиции против российских сил. Теперь подземные коммуникации находятся под контролем ЧВК «Вагнер».

Выработка находится на глубине 250 метров. Идея хранить здесь арсенал возникла еще во времена СССР — тогда не существовало видов оружия, способных пробить толщу земли и уничтожить склад на такой глубине.

«Внутри находится вооружение советского периода, потому что современное вооружение, если и было, то его вывезли еще до нашего прихода на данный объект», — рассказал один из бойцов.

При этом он показал ящики, в которых с прошлого века хранится стрелковое оружие — совершенно новое, что называется «в масле».

«Вот, пожалуйста, ДПМ — пулемет Дегтярева пехотный модернизированный. Калибр 7,62 на 54 — под стандартный винтовочный патрон», — продемонстрировал оружие боец.

В другом ящике обнаружились американские автоматы Томпсона, которые Советскому Союзу поставлялись по ленд-лизу в период Великой Отечественной войны.

Военный отметил, что боев непосредственно в этой шахте не было. Когда подразделения группы добрались до нее, здесь все было заминировано. В шахте до сих пор находятся ящики с тротилом — по 25 килограммов в каждом, в общей сложности 4,5 тонны.

Также журналистам показали склад оружия, которое было задействовано украинскими боевиками в боевых действиях и нуждалось в ремонте.

«Это все после боев. Оно сюда поступило с определенной части. Тут сказано, откуда поступило, какому бойцу принадлежало, а также какой имеет дефект», — пояснил «вагнеровец».

Сейчас бойцы группы продолжают исследовать взятые под контроль выработки. Они уже выяснили, что примерная протяженность подземных тоннелей — около четырех-пяти километров, а на территории находятся 28 складов. Военные восстановили в шахтах подачу электричества и готовятся к их полному разминированию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики усиленно обстреливают район соляных шахт под Соледаром, взятых под контроль группой «Вагнер» в начале этого года. Ранее там также были найдены запасы оружия и боеприпасов со времен СССР.

Тема:
Спецоперация
2 мая
Расчеты «Гиацинтов» уничтожили опорные пункты ВСУ: видео с передовой
2 мая
Пригожин отреагировал на опровержение данных о гибели Танцюры: «Работаем дальше»
2 мая
Уникальные дроны российских военных распознают боевиков «Азова»* по шевронам
2 мая
«Это было бы харакири»: в Тбилиси оценили возможность введения санкций против РФ
2 мая
Командование ВСУ заявило о новых решениях по обороне Аремовска
2 мая
На Украине опровергли гибель генерал-майора теробороны Танцюры
2 мая
В ДНР предположительно ликвидирован командующий теробороны Украины
2 мая
Минобороны: ВС России сбили два украинских МиГ-29 и один Су-2 за сутки
2 мая
Минобороны: ВС РФ пресекли деятельность двух ДРГ в Харьковской области
2 мая
«С потолка»: в Кремле прокомментировали данные США о потерях ВС РФ в зоне спецоперации
+8° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
79.96
-0.55 87.66
-0.71
Без спешки и суеты: китайский совет дня на вторник, 2 мая

Последние новости

1:06
Путин поручил кабмину проработать вопрос отдыха детей из пострадавших от пожаров регионов
0:49
СК завершил расследование дела о гибели участницы «Дома-2» Анастасии Кочервей
0:36
Как дожить до 120 лет? Ученые разгадали секрет долголетия
0:22
Вне зоны доступа: зарубежные автоконцерны ограничили работу своих приложений в РФ
0:10
Что делать, когда все вокруг бесит: ТОП-6 лайфхаков для душевного спокойствия
23:57
«Всегда комплексовал»: раскрыты новые подробности личной жизни Зайцева

Сейчас читают

«Моя Мариночка!»: всплыли подробности, каким Вячеслав Зайцев был мужем
Расчлененное тело мужчины нашли в Выборге
На радость студентам: Путин поручил перенести День молодежи
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео