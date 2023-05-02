Минобороны: ВС России сбили два украинских МиГ-29 и один Су-2 за сутки
Армия РФ снова показала свою силу в зоне СВО.
Фото, видео: AP / Alexander Ermochenko; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Военные российской армии за прошедшие сутки уничтожили три самолета Воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга.
«Два украинских истребителя МиГ-29 сбиты в районах населенных пунктов Ульяновка Донецкой народной республики и Миролюбовка Херсонской области», — заявил Конашенков.
Также, по его словам, самолет Су-25 Воздушных сил Украины был сбит в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области.
Более того, за прошедшие сутки российской армией было перехвачено восемь реактивных снарядов HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Военные России уничтожили шесть украинских беспилотников в Житловке Луганской народной республике, Малой Безлозерке Запорожской области, Корсунке и Каховке Херсонской области.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Кремле прокомментировали данные США о потерях ВС РФ в зоне спецоперации.
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