В ДНР предположительно ликвидирован командующий теробороны Украины
Генерал-майор Игорь Танцюра мог находиться в машине, которую поразили огнем артиллерии.
Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк
Артиллерийский расчет добровольческих подразделений уничтожил бронированную машину ВСУ. В ней мог находиться командующий силами территориальной обороны (ТрО) ВС Украины генерал-майор Игорь Иванович Танцюра. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в социальных сетях.
Источники 5-tv.ru сообщают, что командование объединенной группировкой проверяет информацию о ликвидации офицера. Официальных комментариев от украинской стороны не поступало.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что без вести пропавшими в результате боевых действий считаются 23 тысяч украинцев. С начала конфликта на Украине в этом списке числилось несколько десятков тысяч человек, однако судьбу некоторых солдат удалось прояснить. В МВД уточнили, что все они пропали при чрезвычайных обстоятельствах на поле боя.
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