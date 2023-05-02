В ДНР предположительно ликвидирован командующий теробороны Украины

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 179

Генерал-майор Игорь Танцюра мог находиться в машине, которую поразили огнем артиллерии.

В ДНР предположительно ликвидирован командующий теробороны Украины

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Тема:
Спецоперация

Артиллерийский расчет добровольческих подразделений уничтожил бронированную машину ВСУ. В ней мог находиться командующий силами территориальной обороны (ТрО) ВС Украины генерал-майор Игорь Иванович Танцюра. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в социальных сетях.

Источники 5-tv.ru сообщают, что командование объединенной группировкой проверяет информацию о ликвидации офицера. Официальных комментариев от украинской стороны не поступало.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что без вести пропавшими в результате боевых действий считаются 23 тысяч украинцев. С начала конфликта на Украине в этом списке числилось несколько десятков тысяч человек, однако судьбу некоторых солдат удалось прояснить. В МВД уточнили, что все они пропали при чрезвычайных обстоятельствах на поле боя.

Тема:
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