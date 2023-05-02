«Минус шесть сантиметров»: Егор Крид похвастался новой прической

Популярный исполнитель продемонстрировал результат посещения барбершопа.

Егор Крид похвастался поклонникам новым имиджем после посещения барбершопа. В своем Telegram-канале рэпер опубликовал фото с новой прической, которую ему посоветовал сделать мастер салона.

«Пришел стричься коротко, но барбер уговорил меня на минус шесть сантиметров и попросил пока погонять так. Ну ок», — подписал снимки Крид.

Мнения поклонников по поводу новой прически рэпера разделились. Одни считают, что ему нужно было настаивать на своем. Другие же признались, что уже привыкли к «кудряшкам» певца, и им грустно видеть его без них. Впрочем, и те, и другие сошлись во мнении, что Крид с любой прической «хорош».

На днях рэпер пожаловался маме на слухи о своей помолвке. Скриншот переписки с ней он опубликовал в своем блоге. При этом за несколько дней до этого Крид заявил во время стрима, что он «больше не холостяк» и «сделал предложение своей девушке». Однако после того как СМИ сообщили о грядущей свадьбе рэпера, исполнитель опроверг эту информацию.

Многочисленным сообщениям поверила мама музыканта, которая попросила его рассказать об избраннице. Крид в ответ заверил родительницу, что пока не планирует связывать себя узами брака.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Крид попал в число 15 популярных блогеров, чьи аккаунты внесли в реестр запрещенной информации Роскомнадзора.