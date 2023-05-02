Прокуратура организовала проверку после схода вагонов грузового поезда в Брянской области

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 70

На месте ЧП находится брянский транспортный прокурор Константин Толмачев.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Голенков; Telegram / mmtproc; 5-tv.ru

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов грузового поезда в Брянской области в результате взрыва железнодорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Известно, что взрыв неустановленного вещества на железной дороге произошел сегодня вечером на перегоне станций Снежетьская — Белые берега. В настоящее время на месте происшествия работают следственные, оперативные органы, а также аварийные службы. Их работу координирует брянский транспортный прокурор Константин Толмачев.

Подобный инцидент произошел в Брянской области накануне. Как сообщал 5-tv.ru, в поезде с нефтепродуктами и строительными материалами было 78 вагонов, восемь из них — сошли с рельсов в результате подрыва на железной дороге.  В настоящее время движение на этом участке уже восстановлено.

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