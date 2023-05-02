В Брянской области восстановили движение поездов после схода вагонов

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 767

В ликвидации последствий ЧП принимали участие 300 железнодорожников и три восстановительных поезда.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев; Telegram / Телеграмма РЖД; 5-tv.ru

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Движение поездов на перегоне Унеча-Рассуха в Брянской области, где сошел с рельсов грузовой состав, восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Движение было открыто в 4:53 по московскому времени. В ликвидации последствий ЧП принимали участие 300 железнодорожников и три восстановительных поезда. Около 100 метров железнодорожного полотна было снова уложено.

«Поезд № 202 Новозыбков — Москва прибыл в пункт назначения по графику в 05:12, прибытие поезда № 204 Новозыбков — Москва также ожидается по расписанию — в 10:24. Задержка поезда № 86 Климов — Москва составит около двух часов», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел накануне. По некоторым данным, в поезде с нефтепродуктами и строительными материалами было 78 вагонов, восемь из них — сошли с рельсов. В поезде находились машинист и помощник локомотивной бригады, но они не пострадали.

Произошедшее привело к возгоранию пиломатериалов, однако до цистерн с топливом огонь добраться не успел. По предварительным данным, причиной инцидента стал результат подрыва на железной дороге.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что состав сошедшего под Брянском с рельсов поезда сформировала БелЖД.

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