Кино закончилось: в Голливуде сценаристы бастуют из-за низких зарплат

Контракт между Гильдией сценаристов и американскими студиями истек 1 мая.

В США могут перестать выходить новые фильмы и сериалы. Совсем. В стране из-за маленьких зарплат начали бастовать тысячи сценаристов. Студии бьют рекорды по выручке, а доходы авторов падают от года к году. Съемки уже приостановили несколько телепроектов, на очереди — крупнейшие игроки рынка, вроде Netflix и Amazon. Корреспондент «Известий» Снежана Назаренко — о кризисе контента за океаном.

Низкая зарплата, ущемление авторских прав и невыгодные условия работы со стриминговыми сервисами. Все это — требования сценаристов фабрики грез под окнами ведущих американских кинокомпаний.

«Мы хотим, чтобы нам платили за работу, которую мы выполняем, и чтобы нас уважали за наш труд! На улицах мы боремся за наши права!» — заявил на митинге сценарист Дэниел Тэллбот.

«Писатели стали зарабатывать на 23% меньше, чем десять лет назад. В то время, когда доход компаний бьет рекорды», — отметил комик, член правления гильдии сценаристов Адам Коновер.

На митинги в поддержку этих требований вышли и актеры.

«Я пришел поддержать сценаристов, потому что они для нас, как воздух. Мы, актеры, настолько хороши, насколько хорошо написаны наши сценарии!» — заявил актер Роб Лоу.

Контракт между Гильдией сценаристов и американскими студиями истек 1 мая. И сейчас стороны очень далеки от согласия: работники требуют увеличение дохода на 429 миллионов долларов в год, а компании предлагают им всего лишь чуть больше 80 миллионов. Так что, кто теперь будет писать сценарии для фильмов и телешоу — непонятно. Расходиться протестующие не собираются.

«Мы бастуем, чтобы сохранить систему, где писательство в Голливуде — это карьера. Делаем это ради молодых сценаристов, которые только набираются опыта в написании сценариев. Им должны достойно платить!» — заметил сценарист «Вечернего шоу с Джимми Феллоном» Тим Барнерс.

Но пока вопрос с оплатой не решен, из эфира американского телевидения могут исчезнуть вечерние ток-шоу и мыльные оперы. И, если забастовка затянется, отложат релизы новых кинофильмов и сериалов.

«Мы хотим, чтобы нам выплатили остаточные платежи за эпизоды, которые показывались на Нетфликс и других стриммингах. Мы от этого прибыли так и не получили!» — заявил сценарист Элай Эделсон.

Среди бастующих — постоянные сценаристы The Walt Disney Company, Warner Bros Discovery, Paramount Pictures и Sony Corporation, Netflix, Apple и Amazon. Работники заявляют, что киноиндустрия на них просто наживается.

«Дэвид Заслав, глава Warner Bros Discovery заработал за прошедший год 250 миллионов долларов! Столько зарабатывают 10 тысяч сценаристов вместе», — возмущается член правления гильдии сценаристов Адам Коновер.

На сторону сценаристов сейчас встают и ведущие вечерних программ.

«Чтобы поддержать других членов Гильдии сценаристов, я останавливаю работу своего шоу», — заявил журналистам комик и ведущий Джимми Фэллон.

В последний раз голливудские сценаристы бастовали в 2007-м. Тогда забастовка продлилась три месяца. Работать отказались 12 тысяч человек. Зависли съемки многих телесериалов и полнометражных фильмов. Отменили даже несколько церемоний награждения кинопремиями. Экономика Лос-Анджелеса потеряла за сто дней больше двух миллиардов долларов.

Но за эти 16 лет изменилось многое. И теперь сценаристами приходится конкурировать еще и с искусственным интеллектом. Мы спросили у нейросети, может ли она написать сценарий сериала. Она ответила: конечно же, да. И даже подкинула пару интересных, а главное — весьма оригинальных идей за считанные минуты. Наверное, поэтому одно из важнейших требований гильдии — регулировать использование текстовых машин, чтобы защитить рабочие места и права писателей. Правда, компании наотрез отказываются это делать.