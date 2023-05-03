«Бесконечно разводимся»: Воля и Утяшева прокомментировали слухи о расставании
Воля и Утяшева попросили «желтую прессу» перестать писать сплетни об их разводе
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Юморист и спортсменка вместе с 2012 года.
Комик Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева, которые живут в браке уже более десяти лет и воспитывают двоих детей, признались, что молва и «желтая пресса» с завидной регулярностью их «разводят».
«Мы бесконечно разводимся и столько же соединяемся», — иронично заметила Утяшева в интервью Тeleprogramma.pro.
Знаменитости говорят, что сами уже не реагируют на сплетни о своем расставании, а вот их родственники все еще переживают, когда до них доходят очередные слухи.
«Да мы и так на них не реагировали. Но реагирует старшее поколение. И очень хочется попросить „желтую прессу“ перестать распространять сплетни», — заявила Утяшева.
Воля добавил, что их бабушки и дедушки, может быть, тоже перестали бы замечать слухи о разводе звездной пары, но всегда находятся какие-то знакомые, которые передают им сплетни.
Также комик и спортсменка рассказали о традициях, которые успели сложиться в их семье. К примеру, знаменитости не распределяют семейные обязанности на мужские и женские.
«Главное правило дома: „Валяется — подними. Грязное —помой“», — пояснил Воля.
В целом, отметили знаменитости, традиции в их семье такие же, как у всех. К примеру, главный семейный праздник Новый год они всегда отмечают в кругу родных и близких.
«В отпуске мы стараемся выходить из соцсетей. Потому что мы любим отдыхать без телефонов. Все сразу теряют нас из виду. А пресса тут же принимается сочинять: „Что-то с ними случилось. Они уже три дня не выходят на связь“», — добавила Утяшева.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Анна Седокова раскрыла тайны интимной жизни Павла Воли и Ляйсан Утяшевой.
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