Задержанные в Крыму агенты ГУР готовили теракт с помощью сайта объявлений

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыла детали задержания в Крыму агентов украинской разведки, планировавших покушение на руководство Республики.

В частности, один из задержанных диверсантов Сергей Кривошеин признался, что члены законспирированной группы использовали популярный сайт объявлений для передачи друг другу необходимого для подготовки теракта и слежки оборудования.

Как пояснил на допросе Кривошеин, такой способ взаимодействия исключал прямой контакт между членами диверсионной группы. Схема состояла в том, что один из агентов покупал в магазине GPS-трекеры и выставлял их на продажу в интернете, а его подельник выкупал их. Таким образом диверсанты маскировали передачу оборудования под обычную сделку купли-продажи.

Кривошеин также признался, что участвовал в слежке за домом мэра Ялты. Агент и его сообщник парковали машины около входа в здание и снимали происходящее на видеорегистратор.

Как установила ФСБ, непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников Крыма является офицер действующего резерва украинской военной разведки Роман Машовец. С 2020 года он занимает должность замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского. Также известно о его непосредственной связи с начальником Государственного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым.

Ранее стало известно о задержании в Крыму семерых законспирированных агентов украинской разведки, у которых нашли пять готовых самодельных взрывных устройств, шесть килограммов пластида, радиоуправляемые детонаторы, оборудование для слежки и средства связи.

По данным ФСБ, задержанные планировали серию терактов в Крыму, в том числе убийство главы Республики Сергея Аксенова, председателя парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янины Павленко, а также подрыв объектов транспортной инфраструктуры полуострова.

Как сообщал 5-tv.ru, глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение покушения на руководство Республики и пообещал, что заказчики терактов будут найдены и наказаны.