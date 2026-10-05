Туристка с ребенком пропали во время прогулки в Архызе

Туристка с ребенком пропала во время прогулки в районе Софийских озер в Архызе. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Маршрут, по которому шли путешественники, официально зарегистрирован не был. Сейчас спасатели проводят поисковую операцию и пытаются установить местонахождение женщины и ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал о трагедии в Кабардино-Балкарии, где под лавиной погибли альпинисты. Спасатели обнаружили еще одно тело — им оказался 70-летний инструктор из Петербурга Альберт Изотов, который много лет занимался альпинизмом и обучал молодых спортсменов. Число погибших достигло 12 человек, при этом судьба еще пятерых участников группы остается неизвестной.

Поисковая операция проходила в сложных условиях. Спасателям мешала высокая облачность, из-за которой вертолет не всегда удавалось поднять в воздух. В Федерации альпинизма при этом отмечали, что восхождение было организовано с соблюдением необходимых правил, а район, где произошла трагедия, считался проверенным и безопасным.

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