Туристка с ребенком пропали во время прогулки в Архызе

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 25 0

Путешественники отправились по маршруту, который не был официально зарегистрирован.

Что известно об исчезнувших в Архызе матери и ребенке

Фото: © РИА Новости/Денис Абрамов

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Туристка с ребенком пропала во время прогулки в районе Софийских озер в Архызе. Об этом 5-tv.ru сообщил источник. 

Маршрут, по которому шли путешественники, официально зарегистрирован не был. Сейчас спасатели проводят поисковую операцию и пытаются установить местонахождение женщины и ребенка. 

Ранее 5-tv.ru писал о трагедии в Кабардино-Балкарии, где под лавиной погибли альпинисты. Спасатели обнаружили еще одно тело — им оказался 70-летний инструктор из Петербурга Альберт Изотов, который много лет занимался альпинизмом и обучал молодых спортсменов. Число погибших достигло 12 человек, при этом судьба еще пятерых участников группы остается неизвестной. 

Поисковая операция проходила в сложных условиях. Спасателям мешала высокая облачность, из-за которой вертолет не всегда удавалось поднять в воздух. В Федерации альпинизма при этом отмечали, что восхождение было организовано с соблюдением необходимых правил, а район, где произошла трагедия, считался проверенным и безопасным. 

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