«Сожалею»: Медведев хочет извиниться перед зрителем, которому попал мячом в глаз

Теннисист Медведев хочет лично извиниться перед зрителем, которому попал мяч

Российский теннисист Даниил Медведев хочет лично извиниться перед зрителем, которому мяч попал в глаз во время полуфинала турнира в Пекине. Об этом спортсмен рассказал после матча, его слова приводит портал UniversTennis.

«Прежде всего, я ужасно сожалею о зрителе. Я пытаюсь связаться с ним, если он этого хочет. Надеюсь, что смогу извиниться лично и увидеть, как он себя чувствует», — сказал теннисист.

Спортсмен подчеркнул, что произошедшее было случайностью. По его словам, этот эпизод никак не связан с эмоциями во время матча против серба Новака Джоковича.

После того как мяч попал в зрителя, Медведев почувствовал себя ужасно. Он также надеется, что сможет загладить свою вину перед пострадавшим.

Инцидент произошел после одного из розыгрышей. Медведев ударил ракеткой по мячу в сторону трибун, и мяч попал прямо в глаз зрителю, которому потребовалась медицинская помощь.

Фото: Reuters/Maxim Shemetov

После этого на корт вышел супервайзер турнира. Организаторы приняли решение дисквалифицировать Медведева и присудить ему поражение. Матч остановили во втором сете при счете 7:5, 5:3 в пользу Джоковича.

Серб вышел в финал турнира в Пекине, где сыграет с австралийцем Алексом де Минауром. При этом Медведев потеряет 200 рейтинговых очков и почти 220 тысяч долларов призовых.

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