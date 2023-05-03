Экономику ЕС в срочном порядке переориентируют на производство оружия
Страны ЕС начнут ускоренный выпуск снарядов натовского калибра 155 мм
Фото: www.globallookpress.com / Sgt. John Schoebel
Около 11 стран могут приступить к ускоренному производству боеприпасов.
Еврокомиссия представила план наращивания производства боеприпасов. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон на пресс-конференции в Брюсселе, пишет ТАСС.
Известно, что ЕК выделит на это 500 миллионов евро из бюджета Евросоюза и привлечет один миллиард евро из внебюджетного Европейского фонда мира.
«Этот план ставит своей задачей увеличение наших запасов боеприпасов и их поставки на Украину, куда мы обещали поставить до конца года одного миллиона боеприпасов», — говорит Бретон.
Он также добавил, что речь идет о переводе экономики в военный режим.
Кстати, Бретон уже с февраля проводит турне по промышленным и военно-промышленным объектам стран Евросоюза, где изучает на местах потребности военной индустрии. До этого стало известно, что Европейский союз захотел отвоевать влияние России на некоторые страны.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Франция внезапно помешала Евросоюзу закупить снаряды для Киева.
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