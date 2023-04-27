Франция внезапно помешала Евросоюзу закупить снаряды для Киева

Проблемы с производством оружия возникли и в США — не осталось почти никого, кто может выпускать нужные комплектующие.

Страны ЕС не могут договориться о совместной закупке боеприпасов для Украины. Как выяснили польские журналисты, ситуацию осложняет позиция Франции.

Там настаивают на том, чтобы все производство было сосредоточено в Европе. Если же боеприпасы выпускают в Старом Свете, а порох к ним — в Азии, Париж уже не дает добро на закупку.

Ранее Евросоюз обещал Украине еще миллион снарядов. Но судя по всему, этим планам не суждено сбыться.

На этом фоне проблемы с производством оружия и взрывчатки возникли в США. По данным Wall Street Journal, в Штатах остался только один завод, выпускающий титановые детали для гаубиц, и только одна компания, производящая ракетные ускорители для переносных комплексов «Джавелин».