Кризис в США: как нарушение потолка госдолга нанесет ущерб экономике страны

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Миллионы американцев могут остаться без работы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ohde face to face; 5-tv.ru

У США остался ровно месяц для того, чтобы избежать национального дефолта. Как заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен, если Конгресс не одобрит изменение порога государственного долга, то уже к 1 июня валютные резервы иссякнут.

За последние 40 лет потолок госдолга поднимали 45 раз, и если в ближайшее время власти не найдут решение — США ждет падение ВВП на 6%, что, в свою очередь, приведет к потере более восьми миллионов рабочих мест.

Однако многие экономисты считают, что пока доллар является мировой резервной валютой — Вашингтону дефолт не грозит. Но по словам главы МВФ, так не будет долго продолжаться.

Ранее на американскую валюту приходилось около 70% мировых резервов, сейчас эта цифра «несколько ниже 60%»

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