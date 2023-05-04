«Вы всегда будете вместе»: о чем мама Дженнифер Лопес молилась 20 лет

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 92

Мать Дженнифер Лопес «молилась 20 лет» о воссоединении дочери с Аффлеком

«Вы всегда будете вместе»: о чем мама Дженнифер Лопес молилась 20 лет

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

Читайте нас в: Дзен Новости

Однажды знаменитая наследница Гваделупе Родригес пошла не по тому пути, который ей предрекала родительница. Теперь же все встало на свои места.

Мать певицы и актрисы Дженнифер Лопес всегда надеялась и верила в то, что ее дочь снова вступит в отношения с коллегой по цеху Беном Аффлеком. Об этом сообщает New York Post.

«Я знала, что вы всегда будете вместе. Потому что я 20 лет молилась, чтобы вы это сделали», — приводит издание слова Гваделупе Родригес, которые она произнесла в обращении к дочери.

К слову, у Аффлек и Лопес был роман в начале нулевых. Тогда пара даже успела объявить о помолвке, однако свадьбы поклонники так и не дождались. Артисты расстались по неизвестной причине. Но весной позапрошлого года их союз вновь стал актуальным. Прошлым летом пара узаконила свои отношения в Лас-Вегасе.

При этом за плечами у обеих знаменитостей были и другие штампы в паспорте. Например, в 2005 году Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер, но развелся с ней в 2018 году. У пары есть общие наследники: 17-летняя Вайолет, 14-летняя Серафина и 11-летний Самюэль. У Лопес тоже есть дети от бывшего мужа Марка Этнони — сын Макс и дочь Эмми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бен Аффлек раскрыл пикантный факт о Дженнифер Лопес.

+8° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
78.61
-0.70 87.00
-0.58
Знай край, да не падай: китайский совет дня на четверг, 4 мая

Последние новости

1:25
Ольга Картункова рассказала о романе со своим концертным директором
1:03
Жителей Москвы и Петербурга ждут морозные и снежные выходные
0:46
Певец Стас Пьеха посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
0:31
ВСУ сбили над Киевом собственный беспилотник
0:15
Не только любовь: пять важных составляющих крепких отношений
23:57
И все-таки реанимация: почему врачи не решились лечить Петросяна в обычной палате

Сейчас читают

Поместье ушло чужим людям: скандальное завещание Зайцева раскрыли перед похоронами
Инициаторы «теплового поворота» в Германии сами решили обогреваться газом
«Все это время был со своей страной»: певица Юта о смерти Юдашкина
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео