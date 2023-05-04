«Вы всегда будете вместе»: о чем мама Дженнифер Лопес молилась 20 лет

Однажды знаменитая наследница Гваделупе Родригес пошла не по тому пути, который ей предрекала родительница. Теперь же все встало на свои места.

Мать певицы и актрисы Дженнифер Лопес всегда надеялась и верила в то, что ее дочь снова вступит в отношения с коллегой по цеху Беном Аффлеком. Об этом сообщает New York Post.

«Я знала, что вы всегда будете вместе. Потому что я 20 лет молилась, чтобы вы это сделали», — приводит издание слова Гваделупе Родригес, которые она произнесла в обращении к дочери.

К слову, у Аффлек и Лопес был роман в начале нулевых. Тогда пара даже успела объявить о помолвке, однако свадьбы поклонники так и не дождались. Артисты расстались по неизвестной причине. Но весной позапрошлого года их союз вновь стал актуальным. Прошлым летом пара узаконила свои отношения в Лас-Вегасе.

При этом за плечами у обеих знаменитостей были и другие штампы в паспорте. Например, в 2005 году Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер, но развелся с ней в 2018 году. У пары есть общие наследники: 17-летняя Вайолет, 14-летняя Серафина и 11-летний Самюэль. У Лопес тоже есть дети от бывшего мужа Марка Этнони — сын Макс и дочь Эмми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бен Аффлек раскрыл пикантный факт о Дженнифер Лопес.