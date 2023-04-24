Бен Аффлек похвастался, что его жена Дженнифер Лопес ест все и не толстеет

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 29

Актер Бен Аффлек заявил, что его жена Дженнифер Лопес не сидит на диетах и ест, что захочет

Бен Аффлек похвастался, что его жена Дженнифер Лопес ест все и не толстеет

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Актер признался, что ему метод супруги не помогает выглядеть молодым и подтянутым.

Американский актер Бен Аффлек раскрыл тайну своей жены, певицы Дженнифер Лопес. Он, безусловно, огорчил тысячи женщин, которым приходится платить тренерам, косметологам и пластическим хирургам и все равно оставаться в тени звезды. Оказывается, чтобы в 53 года выглядеть роскошно, Джен не сидит на диетах и даже от сладкого не отказывается! Хотя спорт все же остается важной частью ее жизни.

«Позволь мне сказать кое-что, что тебя расстроит. Дженнифер просто ест все, что хочет. Она ест печенье, мороженое, все… Она тренируется… Она самая великолепная женщина в мире», — заявил Аффлек в эфире шоу Дрю Бэрримор.

Как отметил артист, красота — это труд, и от работы над собой никуда не деться. Так что в жизни его жены реальны и трудовая терапия, и дисциплина. Но при этом остается место для «сверхчеловеческих вещей» вроде свободной диеты. И это Аффлек особенно остро чувствует на собственном примере. Он тренируется вместе с благоверной, но при этом не превращается в подтянутого юнца и «идеальной кожей». А она — будто остановила время!

Лопес в свою очередь не упускает возможности блеснуть роскошным телом — на красной ковровой дорожке, в социальных сетях или рекламе. Недавно она снялась топлес для кампании собственного бренда косметики JLo Beauty. Певица с 2021 года самостоятельно продвигает марку, активно используя откровенный контент. А если фанаты заскучали — радует их свежими фото в бикини у бассейна.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сделали одинаковые татуировки.

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