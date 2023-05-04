«Самые различные»: Кремль о возможных ответах на атаку беспилотников
Песков: Москва примет взвешенные шаги в ответ на атаку БПЛА на Кремль
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Москва обязательно ответит на очередной теракт киевского режима. Но как?
Москва может принять «самые различные» шаги в ответ на атаку украинских беспилотников на Кремль. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.
«Деталей приводить не могу, но речь может идти только о продуманных, взвешенных и соответствующих интересам нашей страны шагах», — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что произошедшее подлежит тщательному оперативному расследованию, чем уже занимаются специальные службы. Он также затруднился ответить на вопрос о том, откуда были запущены дроны — это выяснят следователи.
В ночь на 3 мая боевики киевского режима попытались атаковать Кремль. Дроны оперативно вывели из строя, а произошедшее сразу же расценили как спланированный теракт и покушение на президента России Владимира Путина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия ответит на украинскую атаку беспилотников на Кремль тогда, когда сочтет это необходимым. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов.
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