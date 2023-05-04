Пассажирский самолет совершает аварийную посадку в аэропорту Шереметьево
| Происшествия Эксклюзив 240
Борт прибывает с индикацией открытия дверей.
Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov
Пассажирский лайнер совершает аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Борт прибывает с индикацией открытия дверей. Об этом стало известно 5-tv.ru.
По данным на 13:02 по московскому времени, самолет благополучно приземлился.
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