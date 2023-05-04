В России в несколько раз нарастили производство БМП-3 для нужд СВО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 148

«Ростех»: в РФ в несколько раз нарастили производство БМП-3 для нужд СВО

В России в несколько раз нарастили производство БМП-3 для нужд СВО

Фото: © РИА Новости / Евгений Кузьмин

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Тема:
Спецоперация

Объемы производства были увеличены на фоне проведения спецоперации.

Производство боевых машин пехоты БМП-3 увеличилось в несколько раз. Объемы были наращены с помощью российского оборонного предприятия «Курганмашзавод». Об этом рассказала пресс-служба государственной корпорации «Ростех».

Сообщается также об увеличении ремонтных мощностей в России. Наращивание производства военной техники происходит на фоне проведения СВО, уточнили в корпорации. За первые три месяца 2023 года предприятие поставило столько же БМП, сколько было произведено за весь 2019 год. Предприятие изготавливало машины в рамках гособорон заказа.

«Также в два раза выросли объемы производства на волгоградской площадке „Курганмашзавода“, специализирующейся на капитальном ремонте армейской десантной техники БМД-2 и БТР-Д», — добавили в пресс-службе «Ростеха».

Ожидается, что уже в ближайшее время будет произведена отгрузка новой партии отремонтированных боевых машин. Все изделия в процессе ремонта восстанавливаются до полного эксплуатационного ресурса. Чаще всего замене подлежат основные узлы и агрегаты.

Отмечается, что предприятия «Ростеха» впечатляют высокими темпами и объемами создания военной техники. «Курганмашзавод» ежемесячно отгружает БМП, готовые бою, и поставки только растут.

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Тема:
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