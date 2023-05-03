«Нам сейчас нужна»: Финляндия не поделится своей авиацией с Украиной
Президент Финляндии Ниинистё отказался передавать Киеву истребители
Фото: www.globallookpress.com / Matti Matikainen
Официальный Хельсинки пожаловался на положение — у самого только старье в арсенале.
Финляндия отказалась передавать Киеву свои истребители из-за острой нехватки техники в стране. Об этом президент страны Саули Ниинисте сообщил в рамках пресс-конференции по случаю прибытия главы Украины Владимира Зеленского.
Ниинисте прокомментировал вопрос журналистов о возможности оказания киевском режиму помощи и поставки в зону СВО военных самолетов. Он отметил, что в арсенале Финляндии остались лишь устаревшие «Хорнеты», которые нуждаются в замене.
«Но нам сейчас нужна сильная безопасность», — резюмировал финский президент.
Саули Ниинисте добавил, что списать самолеты Хельсинки сможет лишь после получения заказанных истребителей-бомбардировщиков F-35 производства США. Однако, подчеркнул он, на это нужно затратить еще неопределенное количество времени.
В заключение Ниинисте отметил, что Финляндия не собирается отворачивать от Киева и продолжит поддерживать его. Он напомнил, что страна уже отправила ВСУ 15 пакетов помощи и собирает новый 16.
Ранее 5-tv.ru писал, зачем Зеленский отправился в Финляндию.
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