Енисей обмелел: жители Красноярска могут столкнуться с дефицитом питьевой воды

В городе даже экономят на фонтанах.

Красноярск рискует столкнуться с дефицитом питьевой воды. Енисей обмелел настолько, что в городе сейчас экономят на фонтанах. С тревогой ждут начала навигации сотни грузовых и пассажирских судов.

От того, пройдут ли они по руслу реки и в каком количестве — зависит жизнь северных районов края. Так что по всему региону ждут дождей. И очень надеются, что лето не будет засушливым. В прошлом году июль ознаменовался рекордным обмелением. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас оценил ситуацию. Все подробности — в его репортаже.