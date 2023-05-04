Енисей обмелел: жители Красноярска могут столкнуться с дефицитом питьевой воды

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Жители Красноярска могут столкнуться с дефицитом питьевой воды из-за обмеления Енисея

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

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В городе даже экономят на фонтанах.

Красноярск рискует столкнуться с дефицитом питьевой воды. Енисей обмелел настолько, что в городе сейчас экономят на фонтанах. С тревогой ждут начала навигации сотни грузовых и пассажирских судов.

От того, пройдут ли они по руслу реки и в каком количестве — зависит жизнь северных районов края. Так что по всему региону ждут дождей. И очень надеются, что лето не будет засушливым. В прошлом году июль ознаменовался рекордным обмелением. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас оценил ситуацию. Все подробности — в его репортаже.

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