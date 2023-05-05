В США раскрыли судьбу американских истребителей F-16 на Украине

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 245

Бывший пилот ВВС США Венейбл: ПВО России уничтожит истребители F-16 в небе над Украиной

В США раскрыли судьбу американских истребителей F-16 на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Harald Tittel

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Тема:
Спецоперация

Эксперт объяснил, почему наличие этих боевых самолтеов не прибавят мощи ВСУ.

У американских истребителей F-16 Fighting Falcon нет шансов в бою с армией РФ. С учетом мощи российских систем противовоздушной обороны (ПВО), эти самолеты, что киевский режим неоднократно просил у западных партнеров, не окажут существенного влияния на поле боя. Такое мнение в статье для Business Insider высказал ветеран ВВС США, бывший пилот F-16 Джон Венейбл.

По мнению эксперта, F-16, у которых отсутствует функция малозаметности, значительно уступают российским системам С-400.

«Россия обладает более многочисленными военно-воздушными силами, более внушительными техническими возможностями своих истребителей и зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) большой дальности», — сказано в статье.

Венейбл заявил, что F-16 не подходят для ВВС Украины, потому что ПВО России могут запросто «перехитрить» их системы наведения. Также отмечается, что российские боеспособные ЗРК «оказались чрезвычайно смертоносными» против украинской летной техники, и являются «главным убийцей» украинских самолетов, вертолетов и беспилотников.

«Истребителям четвертого поколения нечего делать на современном поле боя», — сказал ветеран.

Прежде украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что получение истребителей F-16 для его страны является таким же сложным вопросом, как и вступление в НАТО. На пресс-конференции в Нидерландах он заявил, что понимает — пребывающую в состоянии вооруженного конфликта Украину альянс не примет. Но уже сейчас президент ждет «четкого сигнала», что по завершении боев место будет предоставлено.

Ранее 5-tv.ru выяснял, как европейский тур Зеленского связан с контрнаступлением ВСУ.

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