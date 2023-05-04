Беспилотник взорвался на территории завода нефтепродуктов в Ростовской области

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 231

Ущерб оказался незначительным.

Беспилотник взорвался на территории завода нефтепродуктов в Ростовской области

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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В Ростовской области на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов произошел пожар. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По его словам, этой ночью беспилотный летательный аппарат врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода, а затем взорвался. Пожар возник сразу же, однако на место сразу же выехали сотрудники МЧС, которые ликвидировали возгорание достаточно быстро.

«Жертв и пострадавших нет, ущерб сооружениям нанесен незначительный», — заявил Голубев.

До этого, в Северском районе Краснодарского края происходило возгорание резервуаров Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Никто не пострадал, пожар был ликвидирован.

В этом же регионе ночью 3 мая мощный пожар на территории нефтебазы в поселке Волна. Там также горел резервуар с топливом. Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров. Ему присвоили повышенный ранг сложности. Пожар уже ликвидирован. ЧП обошлось без пострадавших.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как глава Кубани рассказал о ликвидации возгорания резервуаров на нефтеперерабатывающем заводе.

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