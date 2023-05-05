Названы популярные направления отдыха по России на майские праздники

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Эксперты назвали маршруты, тур по которым не ударит по кошельку.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

Вряд ли будет тихо и в главных городах страны на эти майские. Правда, алкоголь тут ни при чем — в одном только Петербурге ждут 600 тысяч гостей. А еще есть и другие направления — Дагестан, Крым, Калининград, Москва… Максим Облендер узнал, у кого будут самые веселые каникулы.

Пункт номер один в экскурсии по Дагестану — Дербент.

«Для одного человека в день с хорошим расположением — пять тысяч на проживание и с выездами в горы. Потому что коллективная поездка на Сулакский каньон сейчас где-то 3000-3500», — говорит представитель экскурсионной компании Ирина Магомедова.

Потенциально рекордный год: номера в отелях Сочи на лето уже распроданы

Погреться едут в Сочи, естественно, в Крым. Правда тут туристы смеются: забронировали билеты и отели за месяц, ожидали, что в Ялте будет теплее.

«Цены на билеты до Махачкалы на майские приемлемые, от пяти тысяч, например из Петербурга. Но уже к июню они подорожают в два раза. Спрос на внутренние туры по сравнению с прошлым годом вырос вдвое, как и цены. Неделя вдвоем в среднем — от 60 тысяч. Топ направлений — без изменений», — поделился профессор Финансового университета Александр Бандурин.

Калининград, Алтай, Минводы, Селигер принимают гостей со всей страны. Но больше всего отелей забронировали в двух столицах. Тех, кто уже видел Московский Кремль, приглашают в Зарайский в трех часах езды от столицы.

«В Петербурге тем, кто уже знаком с туристическими доминантами — предлагают прогулки по современным пространствам и выставкам, в День победы — экскурсию в павильон „Ленфильма“, где в трехмерной диораме замерли те, кто ковал победу и те, кто фиксировал для нас эти страшные дни», — сказала пресс-секретарь творческой мастерской «Невский баталист» Маргарита Попова.

«Тем, кто думает, что уже все видел в Петербурге, отельеры предлагают сменить обстановку хотя бы на выходные. Это самый настоящий дом ужасов. Как знать, получится ли отдохнуть в таком номере, но вот нервы пощекотать — это точно», — передает корреспондент Максим Облендер.

Традиционно майские праздники предворяют турсезон и именно эти выходные станут масштабной проверкой для турфирм и отелей. Придется постараться, чтобы гости, побывав в горах, на море, пусть даже открыв для себя новый ресторан или отель в своем же городе, захотели вернуться.

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Названы популярные направления отдыха по России на майские праздники

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