Мишустин поручил усилить защиту учетных записей на Госуслугах

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 49 0

Минцифры предстоит проработать дополнительные условия входа на портал и восстановления доступа.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Защиту учетных записей на Госуслугах необходимо усилить, а условия авторизации и восстановления доступа — дополнительно проработать. Такое поручение Минцифры дал председатель правительства России Михаил Мишустин 6 октября на пленарной сессии форума «Цифровые решения».

Премьер подчеркнул, что порталом пользуются уже 120 миллионов человек. Обеспечение надежного хранения их данных он назвал необходимой задачей ведомства.

«Пожалуйста, надо проработать дополнительные условия для входа на платформу или при восстановлении доступа к ней», — сказал глава правительства.

Еще одним направлением работы Мишустин назвал независимые проверки государственных информационных систем на уязвимости. К соответствующей программе Минцифры уже привлечены тысячи исследователей. Они участвуют в тестировании и выявляют недостатки защиты.

За обнаруженные уязвимости предусмотрены вознаграждения, размер которых достигает одного миллиона рублей. По мнению председателя правительства, практику привлечения независимых исследователей к проверке государственных систем необходимо расширять.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
84.93
1.45 95.33
1.01
Переговорщики и испытатели: в чем жизненное предназначение рожденных в ав...

Последние новости

17:22
Медведь-людоед разрыл могилу и утащил тело покойной: что происходит с хищниками
17:20
«Живи вопреки всему»: возлюбленный Лерчек обратился к ней в день рождения
17:20
Свадьба Пересильд, драма Харламова и скандал Андреасяна: главные новости недели шоу-бизнеса
17:12
В CAS не поступила апелляция Валиевой на отзыв нейтрального статуса
17:05
Поставил диагноз в Google — лечись в «Яндексе»: врач об ИИ для здоровья
17:00
Был Васей Соловьевым: зачем сын Рыбина и Сенчуковой скрывал настоящую фамилию

Сейчас читают

Сохраняйте бдительность: как защититься от телефонных мошенников
Не отдавайте ее «владельцу»: что делать при обнаружении чужой банковской карты
«Говорила то, что хотели слышать»: звезда «Папиных дочек» о детских интервью
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня