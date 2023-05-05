Пользователи Twitter осудили слова Зеленского о плохих новостях для россиян

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 114

Многие уверены, что теперь глава Украины показал свое истинное лицо.

Пользователи Twitter осудили слова Зеленского о плохих новостях для россиян

Фото: Reuters / YVES HERMAN

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Пользователи социальной сети Twitter возмутились заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о том, что жителям России надо готовиться к плохим новостям из-за его поездок по разным странам.

За последние дни глава Украины побывал в Финляндии и Нидерландах. После этого он заявил, что из-за этих поездок россиянам стоит быть начеку.

«Зеленский хочет превратить в пепел и Европу», — отметил пользователь.

«Может ли кто-нибудь пожертвовать новую одежду для него?» — сыронизировал еще один.

«Он показывает свое истинное лицо!» — поддержал другой.

Также некоторые отметили, что совсем скоро уже многие страны НАТО начнут выступать против Украины.

Украинский лидер решил совершить «тур» по странам Европы, когда в Незалежной анонсировали контрнаступление ВСУ, которое, по словам главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, практически началось. Неужели украинская армия попробует организовать наступление, пока лидер в другом государстве? В том числе появилась информация, что 13 мая Владимир Зеленский посетит Берлин.

Ранее 5-tv.ru пояснил, почему европейский тур Зеленского связан с контрнаступлением Украины.

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