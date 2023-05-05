Господь помогает шедеврам: SHAMAN о судьбе русского человека через призму искусства

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 11 490

SHAMAN отправился в Русский музей в поисках русского культурного кода

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Русский музей в Петербурге хранит величайшее национальное достояние. На его многочисленных полотнах отражен дух Отечества, искусно нанесенный на холст классиками художественного слова.

Многие в последнее время задаются вопросом — что такое русский дух и национальный код. Вместе с певцом и композитором SHAMAN (Ярослав Дронов) автор и ведущая спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлана Шевченко отправилась в Русский музей в Петербурге, чтобы среди картин великих русских художников проанализировать судьбу русского человека через призму искусства.

Изучение полотен мы начали с экскурсии, которую для нас любезно провела заведующая экскурсионно-лекционным отделом Валентина Горлова, которая детально рассказала не только об истории создания картин, но и о судьбах художников, а также о том, как они готовились и что изучали при подготовке к написанию.

«Сколько талантливых наших отечественных художников подарили нам такие картины, которые до сих пор хранятся в таком прекрасном качестве. И мы вновь говорим о величии русской культуры. Огромное количество музыкантов и художников, поэтов и писателей. Порой мы не ставим на этом акцент. Вроде и не забываем, но при этом как-то для нас это стало обычным явлением. Есть Михаил Глинка, есть Петр Ильич Чайковский, есть Александр Сергеевич Пушкин. Ну, как бы, есть и есть. В школе проходим и проходим. Поэтому надо все же стараться возвращаться к этим шедевром, иногда прислушиваться, перечитывать, пересматривать», — подчеркнул SHAMAN.

Говоря о картине Ильи Репина «Бурлаки на Волге», певец напомнил о том, что в новой программе «Я русский!» в интро вошла легендарная композиция «Эй, ухнем!». Он также отметил, что в образы мужиков, которые тащат корабль вдоль берега, монументальны, но при этом смиренны перед тяжестью своего труда.

«Есть такое выражение — народная мудрость, которая передается из поколения к поколению, от отца к сыну. И так далее. Мне кажется, что мы являемся, что называется, носителями этой мудрости. А мудрость проверена уже не годами, десятилетиями, а веками. Мудрость она отражена в присказках, народных пословицах и так далее. Поэтому это некий код, который уже с нами, он вшит», — пояснил SHAMAN.

«Если мы глобально посмотрим на русского человека, то так и есть всегда, что испытания постоянно падают. Какие-то глобальные, а все равно вывозим…»

«Жизнь — это экзамен, для того, чтобы приготовиться к вечности. И экзамен — это всегда испытание, это всегда какая-то борьба с трудностями. Потому что именно борьба с трудностями делает нас лучше. Не зря, вот опять же вернемся к русской пословице, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Поэтому, конечно, испытания, они даны свыше для того, чтобы мы их преодолевали и росли над собой, становились лучше, сильнее», — подчеркнул певец.

Наш разговор среди шедевров русской классики получился глубокий и объемный. О том, как прививать детям желание ходить в музей, как бороться с внутренними демонами, а также чем поразила SHAMAN картина Карла Брюллова «Последний день Помпеи» и почему очень долго певец не смог отойти от одной из икон смотрите в видеоверсии интервью «Загадка русской души. SHAMAN» и в последующих новостных материалах на 5-tv.ru.

+8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Огненная Змея выходит на арену: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 ма...

Последние новости

21:10
Жертв все больше: как не попасться на удочку дачных мошенников
20:49
Пользы мало, а деньги получают большие: как заставить блогеров платить налоги
20:27
«Брак недолговечен»: парапсихолог предсказала развод Брутян и Прилучного
20:10
В Госдуме перечислили способы помощи семьям с детьми
20:00
Задержаны диверсанты, планировавшие устроить в России фейковую акцию «Небесный полк»
19:50
Названы популярные направления отдыха по России на майские праздники

Сейчас читают

Экономист Чирков предрек кризис хуже, чем в 2008 году из-за решения США
Давка у гроба: проститься с Вячеславом Зайцевом пришла толпа народу
Как выглядит могила Горшка после обнаженной вакханалии фанатки
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео