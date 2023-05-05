Господь помогает шедеврам: SHAMAN о судьбе русского человека через призму искусства

Русский музей в Петербурге хранит величайшее национальное достояние. На его многочисленных полотнах отражен дух Отечества, искусно нанесенный на холст классиками художественного слова.

Многие в последнее время задаются вопросом — что такое русский дух и национальный код. Вместе с певцом и композитором SHAMAN (Ярослав Дронов) автор и ведущая спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлана Шевченко отправилась в Русский музей в Петербурге, чтобы среди картин великих русских художников проанализировать судьбу русского человека через призму искусства.

Изучение полотен мы начали с экскурсии, которую для нас любезно провела заведующая экскурсионно-лекционным отделом Валентина Горлова, которая детально рассказала не только об истории создания картин, но и о судьбах художников, а также о том, как они готовились и что изучали при подготовке к написанию.

«Сколько талантливых наших отечественных художников подарили нам такие картины, которые до сих пор хранятся в таком прекрасном качестве. И мы вновь говорим о величии русской культуры. Огромное количество музыкантов и художников, поэтов и писателей. Порой мы не ставим на этом акцент. Вроде и не забываем, но при этом как-то для нас это стало обычным явлением. Есть Михаил Глинка, есть Петр Ильич Чайковский, есть Александр Сергеевич Пушкин. Ну, как бы, есть и есть. В школе проходим и проходим. Поэтому надо все же стараться возвращаться к этим шедевром, иногда прислушиваться, перечитывать, пересматривать», — подчеркнул SHAMAN.

Говоря о картине Ильи Репина «Бурлаки на Волге», певец напомнил о том, что в новой программе «Я русский!» в интро вошла легендарная композиция «Эй, ухнем!». Он также отметил, что в образы мужиков, которые тащат корабль вдоль берега, монументальны, но при этом смиренны перед тяжестью своего труда.

«Есть такое выражение — народная мудрость, которая передается из поколения к поколению, от отца к сыну. И так далее. Мне кажется, что мы являемся, что называется, носителями этой мудрости. А мудрость проверена уже не годами, десятилетиями, а веками. Мудрость она отражена в присказках, народных пословицах и так далее. Поэтому это некий код, который уже с нами, он вшит», — пояснил SHAMAN.

«Если мы глобально посмотрим на русского человека, то так и есть всегда, что испытания постоянно падают. Какие-то глобальные, а все равно вывозим…»

«Жизнь — это экзамен, для того, чтобы приготовиться к вечности. И экзамен — это всегда испытание, это всегда какая-то борьба с трудностями. Потому что именно борьба с трудностями делает нас лучше. Не зря, вот опять же вернемся к русской пословице, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Поэтому, конечно, испытания, они даны свыше для того, чтобы мы их преодолевали и росли над собой, становились лучше, сильнее», — подчеркнул певец.

Наш разговор среди шедевров русской классики получился глубокий и объемный. О том, как прививать детям желание ходить в музей, как бороться с внутренними демонами, а также чем поразила SHAMAN картина Карла Брюллова «Последний день Помпеи» и почему очень долго певец не смог отойти от одной из икон смотрите в видеоверсии интервью «Загадка русской души. SHAMAN» и в последующих новостных материалах на 5-tv.ru.