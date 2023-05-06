В огне: природные пожары охватывают новые регионы России

В какие субъекты страны пришла беда?

О ситуации с природными пожарами: только за сутки их потушили больше 100, еще 86 тушат. Ситуация остается сложной на Дальнем Востоке. Дым накрыл города и села Амурской области. В Свердловской области ввели режим ЧС.

Под Екатеринбургом огонь растянулся вдоль трассы на сотни метров. По словам водителей, жар чувствовался даже в машинах. Похожая ситуация в соседнем Асбесте, где сразу несколько очагов лесных пожаров. Из-за дымки видимость на дорогах сильно упала.

Под Хабаровском спасатель пытался справиться с огнем в одиночку. Он тушил степную траву своей курткой и сбивал пламя ногами.