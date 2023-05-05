PR-менеджер Егора Крида назвала фейком данные о его долгах перед налоговой
Менеджер Егора Крида отрицает задолженность певца перед государством
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Мария Кордупель считает, что СМИ пишут ложную информацию об исполнители ради охватов.
Информация о том, что у Егора Крида есть задолженность перед налоговой — фейк. Об этом заявила PR-менеджер Мария Кордупель. Она отмечает, что у него нет и не было долгов по налогам и любым другим обязательным платежам в пользу государства или иных лиц, пишет РБК.
Она уточнила, что месяц назад текущие налоги были оплачены в сроки, которые устанавливает законодательство РФ. По словам менеджера, Егор Крид «не состоит в псевдосписках МВД или ФНС». Также она отмечает, что те издания, которые набирают охваты за счет лживой и непроверенной информации, «несостоявшимися СМИ».
Прежде стало известно, что Егор Крид погасил долг перед налоговой — чуть больше одного миллиона рублей.
Этой весной уголовные дела об уклонении от уплаты налогов возбудили против блогеров Валерии Чекалиной (Лерчек— Прим. ред.), Александры Митрошиной и Елены Блиновской. После этого сообщения, проживающая в Дубае, Митрошина выплатила налоговой 127 миллионов рублей. Блиновскую отправили под домашний арест после задержания при попытке выехать из России. Защита блогера заявила о перечислении в бюджет «значительной суммы». Чекалиной в качестве меры пресечения запретили пользоваться интернетом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Егор Крид похвастался новой прической.
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