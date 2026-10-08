«Неправильное мышление»: Прохор Шаляпин про отношение к богатству

Прохор Шаляпин: зависть к более богатым — неправильное мышление

Зависть к более богатым людям — ошибочный тип мышления. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал певец Прохор Шаляпин.

«Мы должны учиться бороться не с богатством, а с бедностью. <…> Раньше, конечно, я смотрел на более богатых людей и думал: „Ааааа“. Вот это у меня было. Но это неправильное мышление. Это мышление, обреченное на провал», — уверен артист.

Он отметил, что в какой-то момент его доход сильно вырос. И уровень выплачиваемых им налогов превышает ту сумму, которую когда-либо сможет ему вернуть государство, даже если певцу повезет дожить до 100 лет, и он будет получать пенсию. Однако самого Шаляпина такой расклад не беспокоит, так как он понимает, что таким образом вносит свой вклад в экономику страны.

Также певец добавил, что, несмотря на хороший доход, не отказывается от бартера с компаниями, которые таким образом пытаются продвигаться.

«Я не отказываюсь иногда от бартера. У меня сейчас дом большой. Мне то, то, то по бартеру. Почему я должен отказываться? Я считаю, что это очень приятно, хорошо. Я рекламирую бренд, у бренда больше продажи, а я получаю при этом какие-то услуги по дому», — объяснил исполнитель.

Он уточнил, что иногда подобные обмены неравноценны, так как в некоторых случаях знаменитость дает компаниям больше, чем берет.

«Любой бренд платит за рекламу. А если есть артист, который привлечет внимание и эту рекламу подарит, так скажем, почему бы не подарить ему там диван или стул какой-нибудь», — рассуждал музыкант.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Прохор Шаляпин выступил против родителей-одиночек. По его мнению, те, кто решаются на столь серьезный шаг, должны иметь вторую половинку.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.