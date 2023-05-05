Шойгу приехал с проверкой в Южный военный округ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 365

Шойгу в ЮВО проинспектировал готовность военной техники и вооружения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Министр обороны приказал держать на контроле снабжение военных в зоне СВО.

Министр обороны Сергей Шойгу в Южном военном округе проинспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемой в подразделения ВС РФ в районы проведения СВО на Украине, сообщает Минобороны.

Шойгу поставил задачу держать на контроле снабжение подразделений на СВО вооружением и военной техникой.

Замминистра обороны Кузьменков представил Шойгу новые партии современных танков, боевых машин и другой техники.

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