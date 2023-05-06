Минздрав рассматривает возможность введения новых антиалкогольных мер

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 104

Одно из предложений в стадии разработки — продажа спиртного лицам старше 21 года.

Минздрав рассматривает возможность введения новых антиалкогольных мер

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV

Читайте нас в: Дзен Новости

Минздрав России вынес на обсуждение новые антиалкогольные меры. В частотности, нововведения предполагают запрет на продажу крепкого спиртного (Более 17,5 градуса. — Прим. ред.) с 20:00 до 11:00, а также увеличение возраста продажи таких напитков. Если сейчас бутылку может купить себе любой совершеннолетний, то вскоре, вероятно, это смогут сделать только люди старше 20 лет.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные отчета ведомства об итогах работы в 2022 году, запланированные показатели розничных продаж алкоголя и сигарет на душу населения в этом году были значительно превышены. Так перед системой здравоохранения появилась новая задача — добиться реализации проекта по формированию здорового образа жизни.

Поэтому помимо антиалкогольных мер сотрудники Минздрава заботятся и о рекламе. Возможно, скоро страну ждет полный запрет на демонстрацию крепкого спиртного во вновь создаваемом визуальном и аудиоконтенте. Речь идет о музыке и клипах, фильмах, сериалах, блогах и подкастах. Отдельные активисты заботятся и о праве муниципалитетов принимать решения — будут сегодня граждане выпивать или нет.

Местные власти, если идея будет одобрена, получат право вводить ограничения на продажу спиртного в выходные дни и праздники. Они же будут контролировать исполнение меры по временному ограничению продаж в магазинах.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, в Петербурге накрыли сеть баров, где обсчитывали нетрезвых посетителей.

+2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:47
Движение по Крымскому мосту восстановлено
10:38
Никто не любит Карла: почему британцы отказываются от нового короля
10:20
Премьер Венгрии Орбан заявил, что часть Украины — это венгерская земля
10:00
Ми-28 и Су-25 громят позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
9:49
Кипелов выступил перед российскими бойцами в Сирии
9:35
«Это не работа, это страсть»: Оззи Осборн возвращается на сцену

Сейчас читают

Экономист Чирков предрек кризис хуже, чем в 2008 году из-за решения США
Давка у гроба: проститься с Вячеславом Зайцевом пришла толпа народу
Метка мага: как по ладони определить наличие сверхспособностей
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео