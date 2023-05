Никто не любит Карла: почему британцы отказываются от нового короля

По мнению доброй половины жителей страны, монарх провалился буквально во всех сферах жизни.

Британская пресса предлагает назвать историю жизни короля Карла III как какую-нибудь ненавязчивую трагикомедию Вуди Аллена. «Никто не любит Карла», например. Накануне коронации звучит все больше критики и насмешек в его адрес. СМИ открыто посмеиваются над монархом, который не добился успеха ни в одной сфере жизни. Разве что отвоевал себе брак с Камиллой вместо нелюбимой Дианы.

Издание The New Yorker пишет, что Карл III смотрится слишком маленьким на троне, а The Guardian упрекает в чересчур пышном торжестве в честь коронации в то время как простым людям приходиться есть в гуманитарных центрах. Журналисты вспоминают, как активисты хотели забросать Карла яйцами, около половины британцев утверждают — им он не король.

Проблема, полагают эксперты, в неумелом сочетании традиционных и демократических ценностей. Церемонии король предпочитает с многовековой историей, а сам, например, со скандалом развелся с Дианой и взял в жены любовницу Камиллу. В последние годы во всех заголовках бушует сын короля принц Гарри, который рассказывает непристойности о семье и обвиняет родных в жестокости и расизме.

По мнению экспертов, Карл III — фигура, символизирующая демократизацию британской монархии, а король в ворохе сопутствующих проблем станет козлом отпущения. Все, что ему нужно сделать — это сохранить корону. И здесь благодаря привязанности к старым порядкам положительную роль сыграет именно традиционная составляющая. Кроме того, Камиллу считают мудрой женщиной, которая всегда верна королю и его идеям.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробную историю знакомства и отношений Камиллы и Карла III.