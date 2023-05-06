Бойцам привезут частицу Вечного огня из Москвы в зону спецоперации на Украине

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 85

Частицу символа Победы везут в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую область.

Бойцам привезут частицу Вечного огня из Москвы в зону спецоперации на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Спецоперация

Частицу Вечного огня — символа Победы — из Александровского сада привезут солдатам 9 Мая в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщил руководитель исполкома Общероссийского общественного президентского движения «Народного фронта» Михаил Кузнецов в интервью URA.RU.

Огонь забрали 5 мая, как раз к 9 Мая его привезут на линию боевого соприкосновения. Таким образом, солдатам на передовой оказывают не только помощь в материальном формате: автомобили, лекарства, коптеры, противодронные ружья, прицелы, но и символическом. Огонь, который будет на передовой, поможет бойцам зарядиться энергией.

Кроме того, глава исполнительного комитета «Народный фронт» зажжет Вечный огонь в честь дня Победы на памятниках новых российских территорий. Его довезут в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую область.

24 февраля 2022 года, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер заявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик. Главы регионов попросил помощь у России. Попытки решить конфликт мирным путем Киев проигнорировал, поэтому наша страна решила оказать военную поддержку. США, страны ЕС, НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские боевики выпустили десять ракет по Донецку.

Тема:
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