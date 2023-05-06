На загоревшихся складах с порохом в Свердловской области гремят взрывы

В поселке Первомайский Свердловской области загорелись склады с порохом, близ территории ЧП раздаются звуки взрывов. Причиной воспламенения стали природные пожары. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, огонь угрожает 18 складам со взрывчатым веществом, расположенным рядом с уже пострадавшими. В каждом из них хранится до 20 тонн пороха.

«В результате перехода лесного пожара произошло возгорание складских помещений. Площадь пожара устанавливается. По предварительной информации, пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня», — отмечается в сообщении ведомства.

Генеральный директор предприятия «Гефест-М», где разгорелся пожар, Владимир Мытарев подтвердил, что огонь пришел на территорию складов из ближайшего леса. Он отметил, что в данный момент не имеет возможности оценить ущерб, так как в эпицентре работают экстренные службы, остальных не допускают. Также добавил, что только в восьми складах размещено потенциально опасное содержимое.

«В округе пожары, природные пожары, и на территорию складов зашел пожар. Естественно, мы сейчас занимаемся тем, что тушим территорию складов, чтобы ничего не случилось. Меня туда не пускают, там пожарные расчеты, десять машин, я не могу сказать, сколько складов там горят или не горят. Кроме того, там не все же склады со взрывчатыми веществами, их всего восемь из 36», — сказал Мытарев.

В поселке Первомайский проживают около 400 человек. Все жители готовятся к эвакуации, а сотрудники МЧС продолжают бороться с огнем. По предварительным данным пламенем объяты два помещения с порохом. В ведомстве сообщают, что к ликвидации пожара привлечены до 50 спасателей и 14 единиц техники.

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