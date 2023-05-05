«Ничего нет, все сгорело»: лесной пожар почти полностью уничтожил село под Тюменью

С последствиями чудовищного пожара сейчас борются в поселке Успенка Тюменской области — единственное, что там сейчас осталось, это разрушенные дома и выжженная земля. А среди пепелища уцелевшие вещи собирают местные жители. С ними встретился Кирилл Солодков.

Лишь к утру огромное черное облако дыма над Успенкой развеялось, и стали видны последствия страшного пожара. Это одно из пострадавших домовладений: огонь уничтожал на своем пути абсолютно все, деревянные постройки выгорели полностью, от жилого дома осталась только кирпичная облицовка.

В этом поселке огнем полностью уничтожено до 13-ти жилых домов. Дмитрий едва успел вывезти из огненной бури пожилую маму. В поселок они переехали всего полтора года назад.

«Ничего нет, все сгорело, сами видите, как будто после бомбежки. Только успели, вот две собаки были, убежали», — сказал Дмитрий Панченко.

На соседнем участке сгорела семейная ферма. Людмила разводила коз, держала маленькую сыроварню. Эвакуироваться пришлось в спешке, больше половины животных погибли в огне.

«Здесь был доильный цех, доились козы, переработка молока, жили козы, клетки были. Это моя жизнь просто, я здесь жила и работала», — говорит владелица сыроварни Людмила Лепешкина.

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В тушении принимали участие более двухсот сотрудников МЧС и авиалесоохраны. С воздуха горящие очаги проливали два вертолета Ми-8. Локализовать пламя удалось на площади около четырех тысяч квадратных метров. В самом поселке огонь полностью потушен.

«Страшный огонь пришел в Успенку со стороны леса, тут же перекинулся на животноводческую ферму, к счастью, весь скот успели эвакуировать. Но сила ветра была такой, что искры от пожара разбрасывало на сотни метров. Этот участок сгорел полностью, но вот деревянный дом каким-то чудом уцелел», — передает корреспондент Кирилл Солодков.

На помощь пожарным пришли добровольцы. Жители соседней Тюмени предлагали погорельцам крышу над головой. В пункте временного размещения остаются около десятка человек.

«Пожарные стояли охраняли, они конечно большие молодцы, если бы не они», — утирая слезы говорит местная жительница Галина Сайфуллина.

В ближайшее время власти региона встретятся с пострадавшими, чтобы обсудить меры поддержки людей и защиты от огня — других населенных пунктов.

По прогнозам синоптиков, в Тюменской области и на Урале в ближайшие дни сохранится сухая пожароопасная погода.