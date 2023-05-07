Татьяна Васильева о госпитализации сына: «Шла речь об ампутации!»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 117

Сын актрисы Татьяны Васильевой Филипп попал в больницу и едва не лишился ноги

Татьяна Васильева о госпитализации сына: «Шла речь об ампутации!»

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Наследник народной артистки уже рисковал жизнью, увлекшись интервальным голоданием несколько лет назад.

Народная артистка РФ Татьяна Васильева рассказала о бедах своего сына Филиппа, который едва не лишился ноги. Мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии, однако о причинах госпитализации его знаменитая мама пока не готова говорить с публикой. В эфире шоу Леры Кудрявцевой на НТВ звезда отметила, что сейчас здоровью наследника ничто не угрожает.

По словам Васильевой, сын уже вернулся к обычной жизни, но пока он был в больнице, семья пребывала в постоянном страхе. Рядом с ним постоянно находилась мама и жена Мария Болонкина. Не так давно Филипп Васильев стал отцом в четвертый раз, у него двое наследников от первого брака и столько же от второго. Многодетный папа был в большой опасности.

«Шла речь об ампутации!» — заявила Татьяна Васильева в ходе интервью.

Фото: Instagram* / philippvasiliev

В студию телешоу появился и сам Филипп. Он подтвердил, что «все было очень плохо». Впрочем, актер не впервые оказывается в такой ситуации. В 2019 году он уже попадал в больницу с последствиями диеты. Из-за увлечения интервальным голоданием мужчина ослеп на один глаз — настолько был истощен. Сын народной артистки тогда предупреждал желающих похудеть, что за стройность однажды можно заплатить жизнью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о состоянии фигуриста Романа Костомарова, который находится на больничной койке с начала года. Он был госпитализирован с пневмонией, состояние стремительно ухудшалось. За последние месяцы спортсмен пережил два инсульта, кому, несколько операций по ампутации пораженных гангреной частей тела.

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