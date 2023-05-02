«Он готов сражаться»: Романа Костомарова готовят к протезированию

Роман Костомаров постепенно идет на поправку, продолжается подготовка фигуриста к протезированию. Как настроен спортсмен на дальнейшую борьбу, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Олимпийского чемпиона Романа Костомарова готовят к протезированию. Как сейчас чувствует себя спортсмен? Неужели он действительно сможет вернуться на лед? Какой путь ему придется для этого пройти? И когда Романа выпишут домой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Он человек очень сильный, и он справится. Только бы он был здоров», — сказала тренер Татьяна Тарасова.

Почти четыре месяца страна молилась за выздоровление Романа Костомарова. Фигурист попал в больницу с воспалением легких. Из-за осложнений его состояние ухудшалось с каждым днем. Развился сепсис. Чтобы остановить распространение инфекции, врачи были вынуждены пойти на крайнюю меру. Олимпийский чемпион лишился стоп, голеней, кисти одной руки и пальцев второй.

Читайте также Держат на успокоительных: почему Костомарову сложно принять новую реальность

«Это большая трагедия, но жизнь на этом не останавливается. Не дай бог никому! Он крепкий, сильный мужчина, великий спортсмен, поэтому дай бог ему здоровья», — высказался фигурист Евгений Плющенко.

Однако ампутации не помогали. Некроз не отступал. У Костомарова случился инсульт. Ситуация была критической. Медики не ставили никаких прогнозов. Друзья и поклонники, как могли, поддерживали спортсмена и надеялись на чудо.

«Произошла и происходит эта драматическая, трагедийная ситуация, с которой Ромка сражается, сражается вся его семья. И мы всесторонне поддерживаем ребят в этом сражении с недугом», — заявил фигурист Илья Авербух.

И Костомаров смог победить. В начале апреля СМИ сообщили, что его жизни ничто не угрожает. Спортсмену провели несколько операций по формированию культей. А это значит, что началась подготовка к протезированию.

«Нужно же, чтобы сформировался рубец. Процесс формирования рубца, уплотнения ткани — это где-то порядка трех-четырех недель. Какое-то время нужно, чтобы перестроилась сосудистая система. Это еще где-то, условно говоря, до месяца может быть. Иногда и больше», — объяснил хирург Андрей Литвиненко.

«На данный момент есть небольшие улучшения. Мы держим кулаки, молимся и верим», — признался Авербух.

«Если человек максимально активный, то, соответственно, может быть либо спортивный коленный модуль, либо коленный модуль с электронной системой управления. И так же стопа», — уточнил генеральный директор компании по производству протезов Иван Худяков.

Современные технологии позволяют изготавливать бионические протезы. Они способны полностью заменить человеку руку или ногу.

Читайте также Самая главная ошибка Костомарова: почему фигурист до сих пор на грани жизни и смерти

«Это такие протезы, которые содержат датчики. Они получают сигнал от мышц и нервов утраченных конечностей. Таким образом пациент тренируется выполнять, по сути, те же самые движения, которые выполнял кистью, но с помощью протеза», — пояснил врач Литвиненко.

«Если говорим про бионические протезы, электронные, то их стоимость начинается от одного миллиона 900 тысяч. И дальше есть за пять, за десять, за 12 и 15 миллионов», — рассказал Иван Худяков.

Олимпийский чемпион будет заново учиться ходить. Близкие Романа уверены: спортивная закалка поможет ему в этом нелегком пути. И не исключают, что Костомаров через какое-то время снова встанет на коньки.

«Дай бог, чтобы он стал первопроходцем в этом. Он всю жизнь своим примером показывает, насколько можно отодвинуть границы возможного и насколько человеческий организм действительно всесилен», — считает фигурист Александр Энберт.

На днях стало известно, что к спортсмену пустили детей. Сын и дочь впервые увидели папу после его госпитализации в январе. Для Костомарова эта встреча была самой долгожданной.

«Рома абсолютно в сознании. Он все понимает. Он готов сражаться, готов бороться, готов идти вперед, принимая это. И мы все сделаем, чтобы Рома не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лед», — сказал Илья Авербух.

Пока фигурист остается в больнице. Врачи следят за работой его внутренних органов. Кроме некроза, у Романа Костомарова выявили еще несколько сопутствующих заболеваний. Только когда все показатели окончательно придут в норму, можно будет говорить о выписке. По предварительным данным, это произойдет не менее чем через два месяца.