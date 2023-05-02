«Он готов сражаться»: Романа Костомарова готовят к протезированию
Авербух: Роман Костомаров находится в сознании и готов идти вперед
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Роман Костомаров постепенно идет на поправку, продолжается подготовка фигуриста к протезированию. Как настроен спортсмен на дальнейшую борьбу, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».
Олимпийского чемпиона Романа Костомарова готовят к протезированию. Как сейчас чувствует себя спортсмен? Неужели он действительно сможет вернуться на лед? Какой путь ему придется для этого пройти? И когда Романа выпишут домой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
«Он человек очень сильный, и он справится. Только бы он был здоров», — сказала тренер Татьяна Тарасова.
Почти четыре месяца страна молилась за выздоровление Романа Костомарова. Фигурист попал в больницу с воспалением легких. Из-за осложнений его состояние ухудшалось с каждым днем. Развился сепсис. Чтобы остановить распространение инфекции, врачи были вынуждены пойти на крайнюю меру. Олимпийский чемпион лишился стоп, голеней, кисти одной руки и пальцев второй.
«Это большая трагедия, но жизнь на этом не останавливается. Не дай бог никому! Он крепкий, сильный мужчина, великий спортсмен, поэтому дай бог ему здоровья», — высказался фигурист Евгений Плющенко.
Однако ампутации не помогали. Некроз не отступал. У Костомарова случился инсульт. Ситуация была критической. Медики не ставили никаких прогнозов. Друзья и поклонники, как могли, поддерживали спортсмена и надеялись на чудо.
«Произошла и происходит эта драматическая, трагедийная ситуация, с которой Ромка сражается, сражается вся его семья. И мы всесторонне поддерживаем ребят в этом сражении с недугом», — заявил фигурист Илья Авербух.
И Костомаров смог победить. В начале апреля СМИ сообщили, что его жизни ничто не угрожает. Спортсмену провели несколько операций по формированию культей. А это значит, что началась подготовка к протезированию.
«Нужно же, чтобы сформировался рубец. Процесс формирования рубца, уплотнения ткани — это где-то порядка трех-четырех недель. Какое-то время нужно, чтобы перестроилась сосудистая система. Это еще где-то, условно говоря, до месяца может быть. Иногда и больше», — объяснил хирург Андрей Литвиненко.
«На данный момент есть небольшие улучшения. Мы держим кулаки, молимся и верим», — признался Авербух.
«Если человек максимально активный, то, соответственно, может быть либо спортивный коленный модуль, либо коленный модуль с электронной системой управления. И так же стопа», — уточнил генеральный директор компании по производству протезов Иван Худяков.
Современные технологии позволяют изготавливать бионические протезы. Они способны полностью заменить человеку руку или ногу.
«Это такие протезы, которые содержат датчики. Они получают сигнал от мышц и нервов утраченных конечностей. Таким образом пациент тренируется выполнять, по сути, те же самые движения, которые выполнял кистью, но с помощью протеза», — пояснил врач Литвиненко.
«Если говорим про бионические протезы, электронные, то их стоимость начинается от одного миллиона 900 тысяч. И дальше есть за пять, за десять, за 12 и 15 миллионов», — рассказал Иван Худяков.
Олимпийский чемпион будет заново учиться ходить. Близкие Романа уверены: спортивная закалка поможет ему в этом нелегком пути. И не исключают, что Костомаров через какое-то время снова встанет на коньки.
«Дай бог, чтобы он стал первопроходцем в этом. Он всю жизнь своим примером показывает, насколько можно отодвинуть границы возможного и насколько человеческий организм действительно всесилен», — считает фигурист Александр Энберт.
На днях стало известно, что к спортсмену пустили детей. Сын и дочь впервые увидели папу после его госпитализации в январе. Для Костомарова эта встреча была самой долгожданной.
«Рома абсолютно в сознании. Он все понимает. Он готов сражаться, готов бороться, готов идти вперед, принимая это. И мы все сделаем, чтобы Рома не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лед», — сказал Илья Авербух.
Пока фигурист остается в больнице. Врачи следят за работой его внутренних органов. Кроме некроза, у Романа Костомарова выявили еще несколько сопутствующих заболеваний. Только когда все показатели окончательно придут в норму, можно будет говорить о выписке. По предварительным данным, это произойдет не менее чем через два месяца.
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