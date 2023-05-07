Глава киевского режима пришел к власти благодаря обещаниям наладить отношения с Россией, однако на посту президента делал совсем другое.

Граждане Украины могут восстать против президента страны Владимира Зеленского и убить его из-за отказа выполнять предвыборные обещания. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Он победил, потому что обещал закончить конфликт», — напомнил экс-сотрудник Минобороны США в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

По его словам, в ходе предвыборной кампании Владимир Зеленский еще только учил украинский язык и говорил преимущественно на русском. Украинцы рассчитывали, что его отношение к России поможет урегулировать разногласия между Киевом и Москвой.

Жесткая реальность: перед Зеленским стоит серьезный выбор

«А дальше мы уже все прекрасно знаем, что произошло. Все изменилось, как только он занял пост президента», — продолжил Дуглас Макгрегор.

Экс-советник главы Пентагона констатировал, что политика Владимира Зеленского не отвечает интересам украинцев. Поэтому вполне возможно, что его могут убить собственные люди.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-разведчик США посоветовал разделить Украину между Россией и Польшей.