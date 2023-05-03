Экс-разведчик США посоветовал разделить Украину между Россией и Польшей

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 239

По его мнению, такой сценарий развития событий поспособствует установлению мира.

Экс-разведчик США посоветовал разделить Украину между Россией и Польшей

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Раздел территории Украины между Россией и Польшей станет приемлемым вариантом окончания конфликта. Такое мнение высказал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Он заявил, что Западную Украину необходимо отдать Польше, и «это самое разумное, что можно было бы сделать». При таком раскладе, пояснил Риттер, та часть Украины перестанет представлять «проблему» для России, и установится мир.

При этом эксперт отметил, что восточные и южные территории Украины, такие как Одесса, Киев, Харьков и Днепр (Днепропетровск) всегда были частью русской цивилизации, выходящей за пределы границ самой России.

До этого автор польского портала Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галась сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Варшаву пообещал отдать Польше часть территории своей страны в обмен на помощь в противостоянии с Россией. По мнению аналитика, в случае успешного контрнаступления в Донбассе полякам отойдет часть Западной Украины.

Ранее 5-tv.ru опубликовал мнение обозревателя американского издания National Review Ноа Ротмана, который считает, что США и их союзники планируют завершить конфликт на Украине путем раздела страны на две части.

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