Австралийцу грозит публичная порка за пьяный дебош в Индонезии

Мужчина напал на рыбака в состоянии алкогольного опьянения.

Австралийцу Бодхи Мани Рисби-Джонсу, арестованному в Индонезии по обвинению в насильственных действиях, грозит тюремное заключение и публичная порка.

«По словам людей, присутствовавших на месте происшествия, он вышел из своей комнаты совершенно голым и кричал», — отметил начальник полиции.

Кроме того, сообщает CNN, житель Австралии, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на местного рыбака. Тот упал с мотоцикла и получил «серьезную травму стопы, на которую наложили 50 швов».

Подчеркивается, что у Рисби-Джонса будет выбор, будет ли он наказан по закону шариата или по закону провинции. Если мужчину признают виновным по законам шариата, ему грозит 40 ударов плетью и до 2,5 года тюрьмы. В то же время, по закону провинции он может получить до пяти лет тюрьмы.

Семья австралийца опубликовала заявление, в котором говорится, что он «смущен и пристыжен своим поведением» и хочет извиниться перед «народом Индонезии за неуважение к его культуре и законам».

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