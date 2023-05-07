Австралийцу грозит публичная порка за пьяный дебош в Индонезии

|
Алексей Панков
Алексей Панков 32

CNN: устроившему пьяный дебош в Индонезии австралийцу грозит публичная порка и срок

Австралийцу грозит публичная порка за пьяный дебош в Индонезии

Фото: www.globallookpress.com / Mimi Saputra

Читайте нас в: Дзен Новости

Мужчина напал на рыбака в состоянии алкогольного опьянения.

Австралийцу Бодхи Мани Рисби-Джонсу, арестованному в Индонезии по обвинению в насильственных действиях, грозит тюремное заключение и публичная порка.

«По словам людей, присутствовавших на месте происшествия, он вышел из своей комнаты совершенно голым и кричал», — отметил начальник полиции.

Кроме того, сообщает CNN, житель Австралии, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на местного рыбака. Тот упал с мотоцикла и получил «серьезную травму стопы, на которую наложили 50 швов».

Подчеркивается, что у Рисби-Джонса будет выбор, будет ли он наказан по закону шариата или по закону провинции. Если мужчину признают виновным по законам шариата, ему грозит 40 ударов плетью и до 2,5 года тюрьмы. В то же время, по закону провинции он может получить до пяти лет тюрьмы.

Семья австралийца опубликовала заявление, в котором говорится, что он «смущен и пристыжен своим поведением» и хочет извиниться перед «народом Индонезии за неуважение к его культуре и законам».

Напавшим в центре Москвы на баскетболиста Шведа предъявлено обвинение

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе Польши, после того как его отказались пропустить в Россию. Остановить его удалось только с помощью полосы с шипами.

Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Рекомендации звезд: знаки зодиака, которым в мае нужно переосмыслить свою...

Последние новости

9:31
Военный эксперт Михайлов назвал основания для применения ядерного оружия
9:30
Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна
9:12
Внук Татьяны Васильевой объяснил, почему переехал из Германии в Россию
8:53
Австралийцу грозит публичная порка за пьяный дебош в Индонезии
8:34
Кеннеди-младший назвал невозможным проигрыш РФ на Украине
8:15
Пятеро боевиков ВСУ погибли от огня собственной артиллерии в Марьинке

Сейчас читают

Рыдающая певица Слава сообщила о личной трагедии
Бился против ВСУ и держался один: что известно о подозреваемом в покушении на Прилепина
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ
Что можно и нельзя делать 7 мая в Евсеев день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео