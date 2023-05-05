Напавшим в центре Москвы на баскетболиста Шведа предъявлено обвинение

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 37

Что теперь будет со злоумышленниками?

Напавшим в центре Москвы на баскетболиста Шведа предъявлено обвинение

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Нескольким фигурантам уголовного дела по избиению баскетболиста команды ЦСКА Алексея Шведа было предъявлено обвинение. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

«Троим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ („Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам“)», — говорится в сообщении.

До этого прокуратура изъяла уголовное дело о причинении телесных повреждений Шведу, поскольку один из фигурантов несовершеннолетний, а преступление, в котором он подозревается, относится к категории особо тяжких.

Ночью 2 мая стало известно, что Алексей Швед был госпитализирован в одну из московских клиник с серьезными травмами после нападения на него на Большой Никитской улице. Источник 5-tv.ru сообщил, что нападавшими были три молодых человека в возрасте от 17 до 20 лет. Один из парней отмечал свой день рождения в ресторане на Никитском Бульваре, где и произошла встреча с баскетболистом.

Жена избитого спортсмена Анастасия Зиадитдинова рассказала, что драка возникла после словесной перепалки, в ходе которой в адрес него сыпались оскорбления.

К слову, злоумышленники были задержаны в кратчайшие сроки. Трое мужчин на момент задержания находились в машине, которая стояла рядом с одним из торговых центров на Пятницком шоссе в столице.

Ранее 5-tv.ru показал видео с задержанными по делу о нападении на баскетболиста Шведа.

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