Политолог Баширов заявил, что украинцы ненавидят Зеленского

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 6 283

Политолог Баширов: Зеленский обманул украинцев и втянул страну в вооруженный конфликт

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mykola Tys; AP / UKRAINIAN PRESIDENTIAL OFFICE HANDOUT; UKRAINIAN PRESIDENTIAL OFFICE; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Специалист отметил, что офис президента Украины подделывает результаты социологических опросов.

Украинцы ненавидят Владимира Зеленского. К такому выводу пришел политолог и экс-председатель Совета министров Луганской Народной Республики Марат Баширов.

В комментарии 5-tv.ru эксперт отметил, что результаты всех социологических опросов, которые проводятся сейчас на Украине, не соответствуют действительности. Итоговые данные подделываются офисом украинского президента. При этом, ориентируясь на социальные сети и личные разговоры, можно сделать вывод, что недовольство «просто огромное».

«Если бы была нормальная демократическая процедура или свободные средства массовой информации, тогда бы мы увидели всю эту ненависть, которая есть у граждан Украины по отношению к Зеленскому. Он же их обманул просто-напросто. Он же шел с четырьмя очень важными тезисами, которые были крайне популярны. И в конечном итоге он ничего из этого не сделал», — отметил эксперт, говоря о предвыборных обещаниях Зеленского, среди которых, в частности, было прекращение конфликта в Донбассе.

Баширов также добавил, что именно Зеленский бросил страну в «пучину военного конфликта». Все это понимают, но ничего сделать не могут, заключил политолог.

Пользователи Twitter осудили слова Зеленского о плохих новостях для россиян

Ранее 5-tv.ru сообщал, что граждане Украины могут восстать против президента страны Владимира Зеленского. Таким мнением поделился бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Время сбора урожая! Китайский совет дня на понедельник, 8 мая

Последние новости

9:43
В темных очках: Зепюр Брутян показала первую прогулку Прилучного с сыном
9:23
«Уже после»: Лолита рассказала, как добилась от пятого мужа брачного контракта
9:02
Жена Гуфа показала истощенное тело после конфликта: «На весах 41 килограмм»
8:41
Политолог Баширов заявил, что украинцы ненавидят Зеленского
8:13
Российская авиация и артиллерия нанесли ночные удары по украинским боевикам
7:51
Лепс признался, что не был хорошим отцом и станет плохим дедом

Сейчас читают

«Скорую» ждали два часа: очевидец сообщил подробности госпитализации Прилепина
Раскрыты подробности смерти актера Александра Тютрюмова
Политолог Баширов заявил, что украинцы ненавидят Зеленского
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео