«Я поседела»: Айза посадила за руль автомобиля 13-летнего сына
Айза посадила 13-летнего сына за руль автомобиля
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; Telegram / Feel good with Aiza; 5-tv.ru
Это не первый раз, когда наследник звездной мамы водит машину.
Блогер Айза-Лилуна Ай посадила за руль машины 13-летнего сына Сэма. В машине во время поездки также находился младший сын знаменитости, которая, в свою очередь, снимала происходящее на камеру.
На кадрах Сэм старается аккуратно вести авто, приподнимаясь на сидении, чтобы лучше видеть дорогу. Несколько раз он едва не врезался в другие машины — в эти моменты и Айза, и ее испуганный младший ребенок вскрикивали. При всем этом сам Сэм несколько раз во время поездки сказал маме, что не умеет водить.
«Я научилась водить машину в 12 лет, а Сэму уже 13, так что ему пора», — убеждена Айза.
В 2022 году Сэм уже сидел за рулем автомобиля. Правда, сидел он тогда на коленях второго мужа Айзы. Для урока вождения семья специально выехала за город на пустую дорогу.
Ранее 5-tv.ru писал, как бывшая жена Гуфа Айза прокомментировала его развод.
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