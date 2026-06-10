«Украли все!» — Долина призналась, что лишилась всех сбережений

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 1 540 0

Певица уже не верит, что сможет их вернуть.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Тема:
Скандал с квартирой Долиной

Лариса Долина сообщила, что мошенники украли у нее все сбережения

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что мошенники отобрали у нее не только элитную квартиру, но и абсолютно все сбережения, накопленные за долгие годы творческой деятельности. Об этом певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на пресс-бранче, посвященном запуску проекта РУ. ТВ КИДС.

Звезда уже не верит в то, что она сможет вернуть похищенные деньги, однако она подала иск о взыскании 176 миллионов рублей с фигурантов дела о мошенничестве.

«Их нужно наказывать — мошенников вообще всех, которые проводят такие жесточайшие махинации. Но верить в то, что я получу ту сумму, которая была заявлена… Не 176, а 113 миллионов — то есть те деньги, которые хотя бы за квартиру. Я уже не говорю о тех сбережениях, которые у меня были — у меня же украли все! Не только квартиру, все, что я заработала за всю свою жизнь», — поделилась певица.

Громкий скандал вокруг недвижимости Долиной разгорелся в 2024 году. Тогда злоумышленники несколько месяцев обрабатывали артистку, убеждая ее принять участие в секретной операции. В результате звезда продала свою квартиру в Хамовниках по заниженной стоимости и перевела все деньги на счет мошенников. Новой владелицей жилья стала Полина Лурье, которая в суде смогла доказать статус добросовестного приобретателя, и Долиной пришлось покинуть квартиру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Долина простила всех после скандала с квартирой. Произошедшее стало для артистки тяжелым жизненным испытанием, но одновременно заставило многое переосмыслить.

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