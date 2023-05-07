Не менее 18 взрослых и детей погибли при затоплении катера в Индии

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 34

Трагедия произошла в штате Керала, ее жертвами оказались главным образом приехавшие на каникулы школьники.

Не менее 18 взрослых и детей погибли при затоплении катера в Индии

Фото: www.globallookpress.com / Stringer

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Не менее 18 человек погибли в результате затопления туристического катера в Индии. Большинство жертв происшествия — дети. Об этом сообщил премьер-министр страны Нарендра Моди.

Трагедия произошла в штате Керала, отмечает KP.RU. Всего на судне находились около 30 пассажиров. В основном это были школьники, решившие покататься на катере во время каникул.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Тела погибших доставляют на берег, выжившим оказывают необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девять человек погибли при стрельбе в торговом центре в Техасе, и публиковал видео с места происшествия.

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