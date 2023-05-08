Подмена ценностей: Зеленский подписал указ о новом празднике вместо Дня Победы

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 270

Зеленский подписал указ о новом празднике вместо Дня Победы

Подмена ценностей: Зеленский подписал указ о новом празднике вместо Дня Победы

Фото: REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS

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Президент Украины в очередной раз напомнил о приверженности европейским ценностям.

На Украине вместо Дня Победы был учрежден новый праздник под названием День Европы. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Он отметил, что данный шаг был сделан «с целью укрепления единства народов Европы, обеспечения мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте».

«Много лет назад на нашем континенте была установлена традиция празднования именно 9 мая Дня Европы — для празднования достигнутых мира и единства. <…> И правильно будет вместе со всей свободной Европой отмечать День Европы», — заявил Зеленский.

Указ начал действовать со дня его подписания.

День Европы отмечается 9 мая с 1964 года. Тогда страны-основатели Евросоюза предложили создать это объединение. Дата приурочена к годовщине подписания Декларации Шумана от 9 мая 1950 года, благодаря которой были объеденины сталелитейная и угольная промышленность Франции и Германии, что привело к созданию первого сообщества европейских стран.

Во время Великой Отечественной войны Украина потеряла почти пятую часть своего населения. На фронте погибли 1,3 млн украинцев, еще 1 миллион 336 тысяч умерли в гитлеровских лагерях. Целенаправленным террором было уничтожено порядка 3,9 миллиона мирных жителей УССР.

В 2015 году на Украине были приняты законы о декоммунизации. Они предусматривают запрет советской символики, замену термина «Великая Отечественная война», переименование населенных пунктов, а также признал террористическую и запрещенную в РФ Украинскую повстанческую армию (УПА) и схожие националистические организации «борцами за независимость Украины».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что посольство Украины в Германии в этом году отказалось от возложения венков и цветов к советским мемориалам.

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