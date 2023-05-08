Позабыв историю: Украина отказалась возлагать цветы к советским мемориалам в ФРГ

В этом году посол Украины вместе с правящим бургомистром Берлина Каем Вегнером посетит германский мемориал Neue Wache памяти жертв войны и тирании.

Посольство Украины в Германии в этом году отказалось от возложения венков и цветов к советским мемориалам. Тем самым они намерены изменить формат чествования Дня Победы. Об этом говорится на сайте диппредставительства.

«Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев и дипломаты посольства сознательно отказываются от возложения венков и цветов к советским мемориалам или местам с советской символикой в немецкой столице», — сказано в сообщении.

Согласно информации, Макеев в понедельник, 8 мая, вместе с государственным министром МИД ФРГ Тобиасом Линднером и бургомистром Берлина Каем Вегнером возложит цветы к мемориалу Neue Wache памяти жертв войны и тирании. После чего отправится к зданию Рейхстага. Вечером украинские дипломаты примут участие в памятном шествии.

При этом предшественник Макеева на должности Андрей Мельник в прошлом году возложил цветы к советскому мемориалу. После этого собравшиеся требовали, чтобы он покинул территорию.

Ранее сообщалось, что власти Берлина запретили использовать на демонстрациях 8–9 мая российские флаги и символику, связанную с Днем Победы. Эта тенденция стала мейнстримом на Западе: например, в Польше и Прибалтике массово сносят памятники советским освободителям, в европейских странах отменяют выступления российских артистов, а на Украине с 2014 года действует политика так называемой декоммунизации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Молдавии запретили носить гражданам Георгиевские ленточки.